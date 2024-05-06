"Безопасный город": москвичам рассказали о работе водолазов Росгвардии

Водолазы Росгвардии с начала этого года обследовали тысячи квадратных метров дна Москвы-реки, а также десятки причалов и других объектов. Соответствующей статистикой ведомство поделилось накануне – в профессиональный праздник водолазов.

Сотрудники регулярно участвуют в следственных действиях, проверяют водоемы в поисках взрывных устройств и осматривают подводные части разных объектов и кораблей.

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