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06 мая, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе водолазов Росгвардии

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Водолазы Росгвардии с начала этого года обследовали тысячи квадратных метров дна Москвы-реки, а также десятки причалов и других объектов. Соответствующей статистикой ведомство поделилось накануне – в профессиональный праздник водолазов.

Сотрудники регулярно участвуют в следственных действиях, проверяют водоемы в поисках взрывных устройств и осматривают подводные части разных объектов и кораблей.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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