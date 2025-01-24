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24 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе взрывотехников Росгвардии

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе взрывотехников Росгвардии

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С помощью набора умного оборудования взрывотехники Росгвардии спасают жизни тысячи людей. Как только машина Росгвардии подъезжает к месту происшествия в дело вступает кинолог с собакой.

Дальше специалисты задействуют комплекс дистанционного обнаружения "Муравей". Он находит взрывоопасные устройства как вблизи, так и на расстоянии. Робот подтверждает, в коробке действительно самодельная бомба.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".

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