"Московский патруль": москвичам рассказали о работе взрывотехников Росгвардии

С помощью набора умного оборудования взрывотехники Росгвардии спасают жизни тысячи людей. Как только машина Росгвардии подъезжает к месту происшествия в дело вступает кинолог с собакой.

Дальше специалисты задействуют комплекс дистанционного обнаружения "Муравей". Он находит взрывоопасные устройства как вблизи, так и на расстоянии. Робот подтверждает, в коробке действительно самодельная бомба.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".