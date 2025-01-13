Пострадавшую в авиакатастрофе под Актау 11-летнюю россиянку выписали из больницы

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Пострадавшая в авиакатастрофе под Актау в Казахстане 11-летняя девочка выписана из московской больницы, написала в телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

По словам детского омбудсмена, ребенок уже вместе с бабушкой. Мать девочки продолжает лечение в одной из столичных клиник. С семьей находятся на связи, чтобы при необходимости оказать помощь, отметила Львова-Белова.

Самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение во время экстренной посадки 25 декабря 2024 года в трех километрах от города Актау. На борту были 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 доставили в медучреждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Казахстан направил в Бразилию черные ящики с разбившегося борта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет получил повреждения из-за обстрела с земли. Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании этого ЧП, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.