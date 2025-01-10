ФСБ изъяла 355 единиц оружия у более 100 подпольных оружейников в России

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли 355 единиц оружия в 40 субъектах России, где были задержаны 109 человек, занимавшихся нелегальным оборотом оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Спецслужбы изъяли из незаконного оборота огнестрельное оружие отечественного и иностранного производства, включая пулеметы, автоматы, пистолеты, револьверы, гранатометы, огнеметы, а также мины, гранаты и более 35 килограммов взрывчатых веществ. Кроме того, было изъято более 94 600 патронов различного калибра.

"Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", – добавили в центре.

Также ведомство сообщило, что в 2024 году были вынесены первые судебные решения по делам, связанным с незаконным оборотом оружия, после того как были ужесточены меры наказания для таких преступников.

Поправки, которые ужесточают наказание за незаконный оборот, производство, модификацию и продажу оружия, были внесены в Уголовный кодекс РФ в 2021 году.

"Характерным примером явилось осуждение в октябре 2024 года двух жителей Свердловской области, причастных к указанной противоправной деятельности, к 15 и 11 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима", – обратила внимание служба.

Между тем обновленные правила оборота оружия начнут действовать в новых регионах России после 2026 года, заявил директор Росгвардии Виктор Золотов. Он добавил, что все лицензии до этого времени будут продлеваться автоматически. По его словам, никакие пошлины не действуют при выдаче документов.