Склад более чем с 3,2 тыс боеприпасов нашли у пенсионера из Северной Осетии

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Житель Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела после того, как у него обнаружили более 3,2 тысячи боеприпасов различного калибра. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ.

Склад с оружием нашли у 70-летнего пенсионера из села Гизель. Боеприпасы оказались не зарегистрированы. Как отметили эксперты, найденное оружие пригодно по назначению.

"Полицейские обнаружили в подвале принадлежащего подозреваемому частного дома самозарядный нарезной спортивно-охотничий карабин, пистолет Макарова, пять магазинов, а также свыше 3 250 боеприпасов различного калибра", – говорится в сообщении.

По словам пенсионера, он купил дом в 2008 году, после чего обнаружил там боеприпасы. Затем мужчина перенес оружие в подвал. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Между тем силовики пресекли работу 288 незаконных оружейников в 51 регионе России за нынешнее лето. По данным ФСБ, жители были причастны к незаконному обороту оружия, восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

