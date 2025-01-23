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23 января, 19:15

Происшествия

На Даниловской набережной загорелась "Газель"

На Даниловской набережной загорелась "Газель"

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На Даниловской набережной загорелась "Газель". Телезрительница сняла работу пожарных. Судя по кадрам, возгорание произошло в кузове фургона. Из-за ЧП движение по набережной было ограничено.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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