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На Даниловской набережной загорелась "Газель". Телезрительница сняла работу пожарных. Судя по кадрам, возгорание произошло в кузове фургона. Из-за ЧП движение по набережной было ограничено.

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