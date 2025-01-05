Суд арестовал трех подростков, задержанных за подготовку теракта в Екатеринбурге

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Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 21 февраля трех подростков, которые готовили теракт в столице Урала, передает пресс-служба суда.

Подростков обвиняют в преступлениях против общественной безопасности. Так, 17-летнему студенту одного из местных колледжей, а также 16-летнему студенту политехникума предъявлены обвинения по части 1 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту, совершенные группой лиц по предварительному сговору"), части 2 статьи 223.1 УК РФ и пункта "а" части 3 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

Третий задержанный, 17-летний студент колледжа, обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору").

О задержании сотрудниками ФСБ четырех подростков, планировавших теракт в Екатеринбурге, стало известно 4 января. Задержанными оказались молодые люди 2007 и 2008 годов рождения. Они разделяют идеи одной из запрещенных на территории России террористических организаций. При этом двое из них были причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области.

Отмечается, что сотрудники ФСБ изъяли у задержанных компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, на которых были сохранены инструкции по его изготовлению.

