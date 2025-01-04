ФСБ задержала четырех подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге

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ФСБ задержала четырех подростков, которые планировали совершить теракт в людном месте на территории Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Задержанные оказались молодыми людьми 2007 и 2008 годов рождения. Они разделяют идеи одной из запрещенных на территории России террористических организаций. При этом двое из них были причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, на которых были сохранены инструкции по его изготовлению.

Ведомство также обнародовало видео, на кадрах которого один из задержанных признается, что для теракта рассматривалось несколько целей. При этом сперва злоумышленники планировали протестировать изготовленное взрывное устройство.

Ранее ФСБ предотвратила теракты, жертвами которых могли стать высокопоставленный офицер Минобороны и военный блогер. За их подготовку сотрудники ведомства задержали гражданина России, который действовал по указаниям представителей военной разведки Украины.