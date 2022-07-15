Московские полицейские задержали банду сутенеров

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московские полицейские совместно с коллегами из ГУУР МВД России при содействии УУР УМВД России по Брянской области пресекли деятельность банды сутенеров. Об этом говорится на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
Уточняется, что четверо мужчин создали организованную группу с целью организоавать занятие проституцией на территории Москвы и Подмосковья. Преступная схема действовала не менее трех лет. Так, организаторами были выбраны не менее 5 адресов, на которых девушки ожидали потенциальных клиентов.
"Кроме того, двое молодых людей из числа фигурантов исполняли роль водителей и отвозили работниц сферы сексуальных услуг на необходимые адреса", – говорится в сообщении.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали четырех мужчин в возрасте от 34 до 48 лет на территории Брянской области и Подмосковья. В настоящее время задержанные находятся под подпиской о невыезде. Им может грозить до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что столичная полиция на площади Киевского вокзала пресекла деятельность массажного салона, в помещении которого оказывались незаконные интимные услуги. Администратором заведения оказалась 22-летняя приезжая девушка. По факту происшествия возбуждено дело об организации занятия проституцией.
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