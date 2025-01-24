11 человек остаются в больницах после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области в больницах остаются 11 человек, сообщается в телеграм-канале администрации региона.

Местные власти сообщили, что в волгоградской больнице № 7 лечатся 10 детей, один взрослый получает медпомощь в больнице № 15. Из 11 пострадавших состояние одного остается тяжелым, у восьмерых – средней степени тяжести, у двоих – легкой степени тяжести, пояснили в администрации.

Школьный автобус перевернулся 23 января на трассе Волгоград – Котельниково – Сальск после столкновения с легковым автомобилем. В результате погиб один ребенок, еще 11 человек госпитализированы.

По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах ДТП.