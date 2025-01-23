Бастрыкин потребовал доклад после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

В ведомства отметили, что следственно-оперативная группа тщательно проверяет условия перевозки школьников и оценивает соблюдение норм безопасности.

Бастрыкин потребовал от главы СУ СК РФ по Волгоградской области представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах аварии.

Школьный автобус с 20 детьми перевернулся 23 января на трассе Волгоград – Котельниково – Сальск после столкновения с легковым автомобилем. В результате погиб один ребенок, еще десять детей госпитализированы. При этом состояние двух пострадавших детей оценивается как тяжелое.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека. В свою очередь, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил оказать помощь всем пострадавшим.