Врачи рассказали, как защититься от жары и палящего солнца

В Москве 24 апреля воздух местами прогрелся до 28 градусов. Несмотря на теплую атмосферу, врачи предупреждают – палящее солнце может быть опасно.

Как рассказали дерматологи, в часы пиковой солнечной активности – с 11:00 до 16:00 – следует избегать длительного пребывания на улице. Особенно важно защищать кожу с помощью кремов с SPF, носить головной убор и солнцезащитные очки. При этом не стоит забывать о питьевом режиме.

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