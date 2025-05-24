Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 16:15

Общество

Врачи рассказали, как защититься от жары и палящего солнца

Врачи рассказали, как защититься от жары и палящего солнца

"20 минут": новые храмы

"Шоу Проверка": бекон на завтрак

Синоптики рассказали, почему в Москве установилась аномальная жара

"Москва сегодня": как короткие видео влияют на мозг

"Мой район. Новости": выпускников подготовили к экзаменам на Воробьевых горах

Участники "ЗаБега.РФ" рассказали, зачем выходят на дистанцию

Бег стал образом жизни для десятков тысяч москвичей

С 1 сентября в России вступит в силу список животных, запрещенных для домашнего содержания

92-летняя Клара Богатова из Подольска продолжает участвовать в марафонах по всему миру

В Москве 24 апреля воздух местами прогрелся до 28 градусов. Несмотря на теплую атмосферу, врачи предупреждают – палящее солнце может быть опасно.

Как рассказали дерматологи, в часы пиковой солнечной активности – с 11:00 до 16:00 – следует избегать длительного пребывания на улице. Особенно важно защищать кожу с помощью кремов с SPF, носить головной убор и солнцезащитные очки. При этом не стоит забывать о питьевом режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика