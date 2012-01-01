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24 февраля, 17:33

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Психолог Евгения Береза объяснила, как просмотр коротких видео вредит мозгу

Ложное удовольствие: почему короткие видео опасны для мозга

Просмотр коротких роликов ухудшает когнитивные функции мозга и приводит к зависимости от подобного контента. Почему важно ограничить потребление такой информации, рассказала клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Евгения Береза в программе "Доктор 24".

Здоровье мозга

Фото: 123RF/andreypopov

Просмотр коротких видео катастрофически уменьшает объем мозга, рассказала Евгения Береза.

"Китайские ученые провели эксперимент на группе студентов и выяснили: при просмотре бесполезных видео лобная доля мозга становится тоньше", – добавила врач.

Потребление любых данных из интернета, которые не несут смысловой нагрузки, "засоряет" мозг. Более того, это не способствует формированию новых нейронных связей и приводит к зависимости от "мельтешаших" картинок. Именно поэтому человек хочет потреблять такую информацию все больше.
Евгения Береза
клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии

Ролики воздействуют на зрительные нервы, вызывая ложное удовольствие. Однако подобные эмоции основаны не на умственном труде, после которого вырабатывается "настоящий" дофамин: это состояние негативно отражается на нервной системе и приводит к деградации, объяснила эксперт.

Тенденция к упрощению

Фото: 123RF/perhapzzz

Короткие видео негативно отражаются на здоровье, даже если несут полезную информацию, отметила специалист. По ее словам, формат ролика на 15 секунд с любым контентом отучает мозг думать.

Более того, мы почти перестали читать: например, пост с длинным текстом чаще всего пролистывают. Сегодня человечество стремится к упрощению, и это особенно опасно для молодого поколения.
Евгения Береза
клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии

Ролик можно считать полезным, только если после его просмотра человек захотел изучить материал глубже, добавила психолог.

Она также отметила, что очень важно фильтровать информацию и ограничивать доступ детей к интернету. Для этого можно, например, установить лимиты на использование социальных сетей, заключила Евгения Береза.

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