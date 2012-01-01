Психолог Евгения Береза объяснила, как просмотр коротких видео вредит мозгу

Просмотр коротких роликов ухудшает когнитивные функции мозга и приводит к зависимости от подобного контента. Почему важно ограничить потребление такой информации, рассказала клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Евгения Береза в программе "Доктор 24".

Здоровье мозга

Просмотр коротких видео катастрофически уменьшает объем мозга, рассказала Евгения Береза.

"Китайские ученые провели эксперимент на группе студентов и выяснили: при просмотре бесполезных видео лобная доля мозга становится тоньше", – добавила врач.





Евгения Береза клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Потребление любых данных из интернета, которые не несут смысловой нагрузки, "засоряет" мозг. Более того, это не способствует формированию новых нейронных связей и приводит к зависимости от "мельтешаших" картинок. Именно поэтому человек хочет потреблять такую информацию все больше.

Ролики воздействуют на зрительные нервы, вызывая ложное удовольствие. Однако подобные эмоции основаны не на умственном труде, после которого вырабатывается "настоящий" дофамин: это состояние негативно отражается на нервной системе и приводит к деградации, объяснила эксперт.

Тенденция к упрощению

Короткие видео негативно отражаются на здоровье, даже если несут полезную информацию, отметила специалист. По ее словам, формат ролика на 15 секунд с любым контентом отучает мозг думать.





Евгения Береза клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Более того, мы почти перестали читать: например, пост с длинным текстом чаще всего пролистывают. Сегодня человечество стремится к упрощению, и это особенно опасно для молодого поколения.

Ролик можно считать полезным, только если после его просмотра человек захотел изучить материал глубже, добавила психолог.

Она также отметила, что очень важно фильтровать информацию и ограничивать доступ детей к интернету. Для этого можно, например, установить лимиты на использование социальных сетей, заключила Евгения Береза.