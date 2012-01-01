Психолог Евгения Береза объяснила, как просмотр коротких видео вредит мозгу

Просмотр коротких роликов ухудшает когнитивные функции мозга и приводит к зависимости от подобного контента. Почему важно ограничить потребление такой информации, рассказала клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Евгения Береза в программе "Доктор 24".
Здоровье мозга
Просмотр коротких видео катастрофически уменьшает объем мозга, рассказала Евгения Береза.
"Китайские ученые провели эксперимент на группе студентов и выяснили: при просмотре бесполезных видео лобная доля мозга становится тоньше", – добавила врач.
Ролики воздействуют на зрительные нервы, вызывая ложное удовольствие. Однако подобные эмоции основаны не на умственном труде, после которого вырабатывается "настоящий" дофамин: это состояние негативно отражается на нервной системе и приводит к деградации, объяснила эксперт.
Тенденция к упрощению
Короткие видео негативно отражаются на здоровье, даже если несут полезную информацию, отметила специалист. По ее словам, формат ролика на 15 секунд с любым контентом отучает мозг думать.
Ролик можно считать полезным, только если после его просмотра человек захотел изучить материал глубже, добавила психолог.
Она также отметила, что очень важно фильтровать информацию и ограничивать доступ детей к интернету. Для этого можно, например, установить лимиты на использование социальных сетей, заключила Евгения Береза.