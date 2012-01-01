Терапевт Бычков предупредил о смертельной опасности оксидантного стресса

Оксидантный стресс опасен развитием сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий. Как вовремя распознать проблему и помочь организму, рассказал врач-терапевт ЦКБ Управления делами Президента РФ Сергей Бычков в программе "Доктор 24".

Симптомы и последствия

Оксидантный стресс – состояние, возникающее из-за избытка свободных радикалов в организме, рассказал Сергей Бычков. Эти молекулы образуются из-за процессов окисления в ходе обмена веществ и дыхания, а противостоит им антиоксидантная система.

"Когда свободных радикалов по каким-либо причинам становится больше, антиоксидантная система с ними не справляется. Таким образом, в организме и возникает оксидантный стресс", – объяснил он.

Свободные радикалы способны нарушить работу внутренних систем, особенно сердечно-сосудистой. Молекулы оседают на эндотелии (тонкой оболочке артерий) и повреждают его, из-за чего он превращается в фиброзную ткань. К таким местам прилипает холестерин, который закупоривает сосуды: этот процесс опасен высоким риском развития инфарктов и инсультов.



Сергей Бычков врач-терапевт ЦКБ Управления делами Президента РФ Также оксидантный стресс негативно влияет на процесс формирования коллагеновых волокон, и это сказывается на состоянии кожи. Эпидермис теряет эластичность и гладкость, появляются морщины.

Кроме того, свободные радикалы повреждают центральную нервную систему. Это опасно развитием нейродегенеративных заболеваний: деменции, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Плюс скопление молекул в мозге уменьшает количество функционирующих нейронов.

К симптомам оксидантного стресса относятся:

хроническая усталость;

частые головные боли;

отсутствие аппетита;

нарушение кровоснабжения;

перепады давления;

бесплодие.

Тяжелая артиллерия

Для борьбы с оксидантным стрессом понадобятся продукты, богатые антиоксидантами. Поэтому в рацион стоит включить:

зеленый чай;

черный шоколад;

овощи и ягоды с витамином С.

Регулярные физические нагрузки также помогают организму справляться с оксидантным стрессом. Помимо этого, следует защищаться от ультрафиолетового излучения, так как солнце – мощный провокатор образования свободных радикалов. Поэтому необходимо использовать средства с SPF.

Важен и полноценный сон: он должен составлять не менее восьми часов за ночь. Это помогает организму восстановиться, обновить клетки и перезапустить нервную систему, заключил Бычков.