Терапевт Бычков предупредил о смертельной опасности оксидантного стресса

Оксидантный стресс опасен развитием сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий. Как вовремя распознать проблему и помочь организму, рассказал врач-терапевт ЦКБ Управления делами Президента РФ Сергей Бычков в программе "Доктор 24".
Симптомы и последствия
Оксидантный стресс – состояние, возникающее из-за избытка свободных радикалов в организме, рассказал Сергей Бычков. Эти молекулы образуются из-за процессов окисления в ходе обмена веществ и дыхания, а противостоит им антиоксидантная система.
"Когда свободных радикалов по каким-либо причинам становится больше, антиоксидантная система с ними не справляется. Таким образом, в организме и возникает оксидантный стресс", – объяснил он.
Свободные радикалы способны нарушить работу внутренних систем, особенно сердечно-сосудистой. Молекулы оседают на эндотелии (тонкой оболочке артерий) и повреждают его, из-за чего он превращается в фиброзную ткань. К таким местам прилипает холестерин, который закупоривает сосуды: этот процесс опасен высоким риском развития инфарктов и инсультов.
Кроме того, свободные радикалы повреждают центральную нервную систему. Это опасно развитием нейродегенеративных заболеваний: деменции, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Плюс скопление молекул в мозге уменьшает количество функционирующих нейронов.
К симптомам оксидантного стресса относятся:
- хроническая усталость;
- частые головные боли;
- отсутствие аппетита;
- нарушение кровоснабжения;
- перепады давления;
- бесплодие.
Тяжелая артиллерия
Для борьбы с оксидантным стрессом понадобятся продукты, богатые антиоксидантами. Поэтому в рацион стоит включить:
- зеленый чай;
- черный шоколад;
- овощи и ягоды с витамином С.
Регулярные физические нагрузки также помогают организму справляться с оксидантным стрессом. Помимо этого, следует защищаться от ультрафиолетового излучения, так как солнце – мощный провокатор образования свободных радикалов. Поэтому необходимо использовать средства с SPF.
Важен и полноценный сон: он должен составлять не менее восьми часов за ночь. Это помогает организму восстановиться, обновить клетки и перезапустить нервную систему, заключил Бычков.