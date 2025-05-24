Бег стал образом жизни для десятков тысяч москвичей

Бег в столице становится частью повседневной жизни для все большего числа горожан. От начинающих до ветеранов – в московских забегах участвуют десятки тысяч человек, а самой старшей бегунье – 92 года. С каждым годом растет не только количество участников, но и интерес к бегу как к самому доступному и универсальному виду спорта.

Многие отмечают, что бег помогает справляться со стрессом и улучшает общее самочувствие. Однако врачи и тренеры советуют подходить к занятиям с умом – рассчитывать силы, выбирать правильную обувь и покрытие, а также уделять внимание технике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.