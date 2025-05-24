Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 09:00

Спорт

Бег стал образом жизни для десятков тысяч москвичей

Бег стал образом жизни для десятков тысяч москвичей

На матч за Суперкубок России пустят только с паспортом болельщика

92-летняя Клара Богатова из Подольска продолжает участвовать в марафонах по всему миру

Новости мира: Трамп сообщил о намерении запретить иностранным студентам учебу в США

В центре Москвы ограничили движение из-за полумарафона

В Москве стартовал полумарафон "Забег.РФ"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 мая

Стартовал IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта

Собянин: 31 мая и 1 июня в Москве пройдет сразу три спортивных праздника

"Мой район. Новости": спорткомплекс под открытым небом появился в Ясеневе

Бег в столице становится частью повседневной жизни для все большего числа горожан. От начинающих до ветеранов – в московских забегах участвуют десятки тысяч человек, а самой старшей бегунье – 92 года. С каждым годом растет не только количество участников, но и интерес к бегу как к самому доступному и универсальному виду спорта.

Многие отмечают, что бег помогает справляться со стрессом и улучшает общее самочувствие. Однако врачи и тренеры советуют подходить к занятиям с умом – рассчитывать силы, выбирать правильную обувь и покрытие, а также уделять внимание технике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортобществогородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика