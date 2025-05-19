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19 мая, 07:45

Спорт

Российскому бегуну Ивану Заборскому не засчитали мировой рекорд

Российскому бегуну Ивану Заборскому не засчитали мировой рекорд

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Международная ассоциация сверхмарафонцев отказалась признать мировой рекорд российского бегуна Ивана Заборского, установленный в шестисуточном забеге. Как уточнили в организации, причиной стало то, что спортсмен пересек финишную черту с российским флагом. Заборский выиграл ультрамарафон "Шесть дней Франции", преодолев 1 047 километров.

В Монако российские пловцы завоевали сразу три золотые медали. Рекорд турнира поставил Климент Колесников – он преодолел дистанцию 50 метров на спине за 24,44 секунды. Золото также взяла Арина Суркова, победив на 50-метровке баттерфляем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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