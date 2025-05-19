Российскому бегуну Ивану Заборскому не засчитали мировой рекорд

Международная ассоциация сверхмарафонцев отказалась признать мировой рекорд российского бегуна Ивана Заборского, установленный в шестисуточном забеге. Как уточнили в организации, причиной стало то, что спортсмен пересек финишную черту с российским флагом. Заборский выиграл ультрамарафон "Шесть дней Франции", преодолев 1 047 километров.

В Монако российские пловцы завоевали сразу три золотые медали. Рекорд турнира поставил Климент Колесников – он преодолел дистанцию 50 метров на спине за 24,44 секунды. Золото также взяла Арина Суркова, победив на 50-метровке баттерфляем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.