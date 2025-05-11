11 мая, 16:45Спорт
Россиянин Игольников одержал победу на турнире Большого шлема в Астане
Фото: judo.ru
Российский дзюдоист Михаил Игольников одержал победу на турнире Большого шлема в Астане. Об этом сообщает ТАСС.
Финальную схватку в весовой категории до 90 килограммов Игольников провел с россиянином Егором Малкиным.
Таким образом, дзюдоист завоевал для РФ третью награду в данном турнире. До него победу одержали Изнаур Сааев (в категории до 60 килограммов) и Рамазан Абдулаев (в категории до 66 килограммов).
Между тем россиянин Ахмед Ахмедов завоевал золото на на чемпионате Европы по карате, который проходит в Ереване. Ахмедов взял первое место в весовой категории до 60 килограммов. Второе место занял Оргеш Арифи (Албания), а третье разделили между собой Бальша Войинович (Черногория) и Юра Залян (Армения).
Российские каратисты завоевали золото на чемпионате Европы