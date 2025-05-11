Россиянин Игольников одержал победу на турнире Большого шлема в Астане

Фото: judo.ru

Российский дзюдоист Михаил Игольников одержал победу на турнире Большого шлема в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

Финальную схватку в весовой категории до 90 килограммов Игольников провел с россиянином Егором Малкиным.

Таким образом, дзюдоист завоевал для РФ третью награду в данном турнире. До него победу одержали Изнаур Сааев (в категории до 60 килограммов) и Рамазан Абдулаев (в категории до 66 килограммов).

Между тем россиянин Ахмед Ахмедов завоевал золото на на чемпионате Европы по карате, который проходит в Ереване. Ахмедов взял первое место в весовой категории до 60 килограммов. Второе место занял Оргеш Арифи (Албания), а третье разделили между собой Бальша Войинович (Черногория) и Юра Залян (Армения).