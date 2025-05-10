Россиянин Ахмедов завоевал золото на чемпионате Европы по карате

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский спортсмен Ахмед Ахмедов завоевал золото на на чемпионате Европы по карате, который проходит в Ереване. Об этом сообщает ТАСС.

Ахмедов взял первое место в весовой категории до 60 килограммов. Второе место занял Оргеш Арифи (Албания), а третье разделили между собой Бальша Войинович (Черногория) и Юра Залян (Армения).

Между тем Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян до командных соревнований в нейтральном статусе. Теперь спортсмены РФ смогут принять участие в чемпионатах Европы и мира. Они будут выступать под флагом FIE.

До этого взрослые спортсмены из России могли участвовать только в личных соревнованиях. В командных состязаниях могли выступать только юниоры. Решение об их участии в нейтральном статусе было вынесено в марте.