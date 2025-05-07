Российским фехтовальщикам разрешили выступать в нейтральном статусе

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Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до командных соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

В релизе уточняется, что россияне смогут принять участие в чемпионатах Европы и мира. Они будут выступать под флагом FIE.

Взрослые спортсмены из России ранее могли участвовать только в личных соревнованиях. При этом в командных состязаниях могли выступать только юниоры. Решение об их участии в нейтральном статусе было вынесено в марте.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) наделила 43 российских спортсменов нейтральным статусом. Художественную гимнастику представляют 17 из них. Речь идет об Александре Хабибуллиной, Владиславе Николаенко, Варваре Топоровой, Арине Янковской, Арине Ковшовой и других.

Кроме того, нейтральные статусы получили некоторые российские прыгуны на батуте. Это Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Данила Касимов, София Аляева и ряд других. Также нейтральный статус присвоили 30 белорусским спортсменам.