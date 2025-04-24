ФГР подтвердила обжалование гимнасткой Крамаренко отказа в нейтральном статусе

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российская гимнастка Лала Крамаренко направила жалобу на отказ Международной федерации гимнастики (FIG) предоставить ей нейтральный статус. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федерации гимнастики России.

Кроме того, апелляции подали другие спортсменки, представляющие сборную России по художественной гимнастике, включая Милену Щенятскую, Владиславу Шаронову, Карину Кирееву.

Также жалоба поступила от члена национальной команды по спортивной гимнастике Кирилла Гашкова и тренеров Марины Стяжкиной, Валентина Суходольского и Татьяны Грибковой.

О том, что FIG отказала Крамаренко в нейтральном статусе, стало известно 24 апреля. Причиной стало несоответствие критериям допуска на международные соревнования.

В частности, федерация обнаружила, что спортсменка принимала участие в гала-концерте в честь Дня защитника Отечества. Кроме того, спортивный клуб ГБУ ДО "МГФСО", где тренируется Крамаренко, был замечен в поддержке СВО.

