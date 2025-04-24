FIG отказала гимнастке Крамаренко в нейтральном статусе из-за фото с Винер

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Международная федерация гимнастики (FIG) отказала российской спортсменке Лале Крамаренко в выдаче нейтрального статуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который приближен к ситуации.

Причиной стало несоответствие критериям допуска на международные турниры. В частности, FIG выявила, что спортсменка участвовала в гала-концерте в честь Дня защитника Отечества.

Кроме того, спортивный клуб ГБУ ДО "МГФСО", где тренируется Крамаренко, был замечен в поддержке проводимой на Украине спецоперации. Соответствующие публикации были найдены на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". Сама гимнастка также размещала в своих соцсетях снимки с бывшим главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер.

Несмотря на то что вердикт FIG является окончательным, он может быть оспорен в Спортивном арбитражном суде (CAS). По данным агентства, спортсменка уже направила иск в инстанцию.

Ранее российская гимнастка Лейла Васильева получила нейтральный статус. Кроме того, он был предоставлен еще 13 членам взрослой сборной РФ по спортивной гимнастике – Марии Агафоновой, Алене Глотовой, Злате Осокиной, Илье Заике, Даниелю Маринову, Владиславу Поляшову, Кириллу Прокопьеву, Григорию Климентьеву, Ангелине Мельниковой, Людмиле Рощиной, Анне Калмыковой, Ксении Зеляевой и Ранеле Сафиуллиной.

