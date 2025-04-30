Бадминтонисты РФ пропустят Универсиаду из-за отсутствия нейтральных статусов

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Российские бадминтонисты пропустят Всемирную летнюю универсиаду в Германии из-за отсутствия нейтральных статусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную федерацию бадминтона России (НФБР).

В федерации отметили, что в соревнованиях могут принять участие только те спортсмены из России, у которых есть нейтральный статус. Однако организация не получала еще от бадминтонистов заявлений о переходе на этот статус.

"Все спортсмены уведомлены о тех предложениях, которые сделаны на данный счет, но в настоящий момент таких спортсменов нет", – рассказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что желание выступать на соревнованиях под нейтральным флагом должно быть личным, однако желающих сделать это пока не было.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отказала гимнастке Лале Крамаренко в предоставлении нейтрального статуса. Причиной этому стало несоответствие критериям допуска на международные соревнования. В частности, федерация обнаружила, что спортсменка принимала участие в гала-концерте в честь Дня защитника Отечества.

После этого Крамаренко направила жалобу на отказ FIG. Вместе с ней апелляции подали другие спортсменки, представляющие сборную России по художественной гимнастике.