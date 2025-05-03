FIG присвоила нейтральный статус 43 российским гимнастам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международная федерация гимнастики (FIG) наделила 43 российских спортсмена нейтральным статусом, сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

Уточняется, что по состоянию на 3 мая 17 из этих россиян представляют художественную гимнастику. Речь идет об Александре Хабибуллиной, Владиславе Николаенко, Варваре Топоровой, Арине Янковской, Арине Ковшовой, Диане Чугунихиной, Арине Ткачук, Ульяне Янус, Виктории Чумаковой, Анастасии Ивановой, Милене Букиной, Полине Семеновой, Ксении Савиновой, Каролине Пахтусовой, Марии и Александре Борисовых, а также Анне Вакуленко.

Еще 14 спортсменов с нейтральным статусом занимаются спортивной гимнастикой. К ним относятся Мария Агафонова, Алена Глотова, Злата Осокина, Илья Заика, Даниел Маринов, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Григорий Климентьев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова, Ксения Зеляева, Ранель Сафиуллин и Лейла Васильева.

Также нейтральные статусы получили некоторые российские прыгуны на батуте. Это Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Данила Касимов, София Аляева, Арина Каляндра, Сергей Финиченко, Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Галина Бегим, Максим Диденко и Александра Лямина.

Кроме того, нейтральный статус есть у 30 белорусских спортсменов.

При этом в начале апреля получившие нейтральный статус российские спортсмены отказались участвовать в ближайших турнирах под эгидой FIG. Причиной такого решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета федерации в допуске на соревнования.

