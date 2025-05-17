Историческая эстафета и забег по Садовому кольцу собрали почти 10 тыс участников

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Историческая легкоатлетическая эстафета и забег на 15 километров, состоявшиеся на Садовом кольце, объединили около 10 тысяч участников из 18 стран и тысячи зрителей, сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

"Первые забеги по Садовому кольцу проводились в 1920-х годах как символ единства спорта и народа. В 2000-х эстафета стала ежегодным событием, но была приостановлена после 2012 года", – напомнили в департаменте.

Лишь в 2025 году маршрут вновь прошел по полной окружности кольца, от сталинских высоток до современных деловых кварталов. В текущем году в эстафете также приняли участие ветераны боевых действий. По историческому маршруту пробежали свыше тысячи героев страны.

"Призовой фонд мероприятия составил 1,5 миллиона рублей, а победители в абсолютном зачете получили автомобили "Москвич 3Е", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, приз зрительских симпатий получил Михаил Бабкин, которому в 2025 году исполняется 79 лет. Первый раз он пробежал эстафету еще 50 лет назад. Также зрителями был отмечен 66-летний Александр Кукушкин, который завершил 15-километровую дистанцию последним и торжественно закрыл эстафету.

Ранее в столице в рамках проекта "Московские площадки" открылись скейт-парки, самокат-школы, корты для игры в падел-теннис и поля для игры в стритбол. Посетить их можно бесплатно, но сначала требуется предварительная регистрация на mos.ru.

В частности, поиграть в стритбол можно на Краснодарской улице. Со своим мячом можно пройти бесплатно, но есть возможность арендовать баскетбольный мяч за 50 рублей.

