Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта в столице изменится 18 мая из-за велогонок и полумарафона. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По Крылатской улице временно нельзя будет проехать 18 мая в связи с проведением велогонки "Cyclingrace: Крылатские". В частности, ограничения затронут участок от дома 2А до остановки "Дворец ледового спорта" с 08:00 до 15:00. Кроме того, с 00:01 до окончания мероприятия там будет запрещена остановка машин.

В свою очередь, проведение 28-го Зеленоградского полумарафона в этот же день повлечет за собой закрытие движения для транспорта в ЗелАО.

Как уточнили в транспортном ведомстве, с 09:00 до 10:30 оно распространится на участок в Савелкинском проезде от Сосновой аллеи до Центрального проспекта, а также на Центральный проспект от Яблоневой до Солнечной аллеи.

Вместе с тем с 09:30 до 13:00 на Озерной аллее водители не смогут проехать от Каштановой аллеи до Центрального проспекта. На Березовой аллее ограничения охватят участок от Центрального проспекта до корпуса 443, а в боковом проезде Центрального проспекта – от дома 4 по Георгиевскому переулку до дома 5 по Георгиевскому проспекту.

При этом с 09:30 до 13:00 движение на Сосновой аллее в сторону Озерной аллеи и от Савелкинского проезда до Озерной аллеи будет закрыто для всех, кроме городского транспорта. Перекрытия также будут наблюдаться на Московском проспекте в сторону Сосновой аллеи, от корпуса 350 до самой аллеи.

Аналогичные ограничения введут с 10:30 до 13:00 в Савелкинском проезде от Сосновой аллеи до Центрального проспекта.

В воскресенье и понедельник, 18 и 19 мая, также состоится велогонка "Пять колец Москвы", из-за которой перекрытия охватят сразу несколько улиц в ЗАО и ТиНАО.



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В первый день запрет коснется улицы Косыгина от Ленинского проспекта до Воробьевского шоссе. Там проезжать нельзя будет с 10:30 до 16:30. Кроме того, с 00:01 до окончания мероприятия на этих участках запретят парковку.

Во второй день с 09:30 до 15:30 для проезда закроют дороги в деревнях Жохово, Починки, Мешково, Маврино и Чернецкое.

На фоне предупреждения Дептранс рекомендовал водителям заранее планировать маршруты, а также быть внимательными.

Временные ограничения движения также распространятся и на Садовое кольцо 16 и 17 мая из-за проведения там Московского велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты.

Перекрытия будут действовать в том числе в центре города. Водители транспорта не смогут проехать по одной полосе в каждом направлении на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, на Большой Пироговской улице от Зубовской улицы до улицы Еланского и в проезде Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы с 15:00 до 23:59 16 мая и с 20:00 до 23:00 17 мая.