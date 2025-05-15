Движение транспорта временно перекроют на Садовом кольце 17 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта временно ограничат 17 мая на Садовом кольце в Москве из-за проведения Московского велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты. Об этом сообщается на едином транспортном портале столицы.

Перекрытия будут действовать в том числе 16 и 17 мая в центре города. Водители транспорта не смогут проехать по одной полосе в каждом направлении на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, на Большой Пироговской улице от Зубовской улицы до улицы Еланского и в проезде Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы с 15:00 до 23:59 16 мая и с 20:00 до 23:00 17 мая.

С 00:01 до 20:00 17 мая движения на этих участках не будет полностью. С 06:00 17 мая до окончания мероприятий движение закроют по Садовому кольцу в двух направлениях и по Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.

С 13:30 до завершения спортивных мероприятий транспорт не сможет проехать по улице Плющихе от проезда Девичьего Поля до улицы Еланского и по улице Еланского от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы.

Вместе с тем с 00:01 16 мая будет закрыта парковка на Зубовской улице, на участках Большой Пироговской улицы от Зубовской улицы до улицы Еланского и улице Плющихи от проезда Девичьего Поля до улицы Еланского, в проезде Девичьего Поля и на улице Еланского от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы.

С 00:01 17 мая припарковаться нельзя будет на Садовом кольце. Эти ограничения будут действовать до окончания мероприятий. В связи с изменениями водителям рекомендовано заранее выбирать маршруты движения.

Более того, движение транспорта из-за спортивных мероприятий в Москве изменится и 18 мая. Автобусы не будут ходить по Крылатской улице у Гребного канала из-за велогонки "Cyclingrace: Крылатские Холмы" с 07:45 и до конца мероприятия. Маршруты 229 и 829 пойдут в обе стороны по улице Крылатские Холмы. Сохранится заезд по Осенней и Крылатской улицам к остановке "Стоматологическая поликлиника № 5".

