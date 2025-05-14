Работа городского транспорта изменится в Москве 18 мая

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве в воскресенье, 18 мая, изменят работу городского транспорта в связи с проведением спортивных мероприятий. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Автобусы не будут ходить по Крылатской улице у Гребного канала из-за велогонки "Cyclingrace: Крылатские Холмы" с 07:45 и до конца мероприятия.

"Автобусы 229 и 829 пойдут в обе стороны по улице Крылатские Холмы. Сохранится заезд по Осенней и Крылатской улицам к остановке "Стоматологическая поликлиника № 5", – говорится в сообщении.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Кроме того, с 10:15 и до конца мероприятия автобусы не будут ходить по улице Косыгина. Там будет проводиться велогонка "Пять колец Москвы". Таким образом, автобусы 266 пойдут по Мосфильмовской улице и Университетскому проспекту, а автобусы 297 – по Мосфильмовской улице, Университетскому и Ленинскому проспектам.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Также с 08:40 до конца мероприятия будут изменены маршруты в Зеленограде в связи с проведением 28-го Зеленоградского полумарафона.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее стало известно, что специальный тариф для участников Весеннего велофестиваля будет действовать в столичном прокате в субботу, 17 мая. Он предполагает аренду на 4 часа за 899 рублей. После этого поминутная тарификация будет стоить 6 рублей.

Арендовать велосипеды можно будет на входе в стартовый городок на Зубовской площади. Однако количество транспорта ограниченно. Для участников на личном транспорте также будет открыта веломастерская, где специалисты организуют техническую проверку.