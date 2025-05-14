Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 17:25

Транспорт

Работа городского транспорта изменится в Москве 18 мая

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве в воскресенье, 18 мая, изменят работу городского транспорта в связи с проведением спортивных мероприятий. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Автобусы не будут ходить по Крылатской улице у Гребного канала из-за велогонки "Cyclingrace: Крылатские Холмы" с 07:45 и до конца мероприятия.

"Автобусы 229 и 829 пойдут в обе стороны по улице Крылатские Холмы. Сохранится заезд по Осенней и Крылатской улицам к остановке "Стоматологическая поликлиника № 5", – говорится в сообщении.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Кроме того, с 10:15 и до конца мероприятия автобусы не будут ходить по улице Косыгина. Там будет проводиться велогонка "Пять колец Москвы". Таким образом, автобусы 266 пойдут по Мосфильмовской улице и Университетскому проспекту, а автобусы 297 – по Мосфильмовской улице, Университетскому и Ленинскому проспектам.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Также с 08:40 до конца мероприятия будут изменены маршруты в Зеленограде в связи с проведением 28-го Зеленоградского полумарафона.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее стало известно, что специальный тариф для участников Весеннего велофестиваля будет действовать в столичном прокате в субботу, 17 мая. Он предполагает аренду на 4 часа за 899 рублей. После этого поминутная тарификация будет стоить 6 рублей.

Арендовать велосипеды можно будет на входе в стартовый городок на Зубовской площади. Однако количество транспорта ограниченно. Для участников на личном транспорте также будет открыта веломастерская, где специалисты организуют техническую проверку.

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика