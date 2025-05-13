Дрифт-фестиваль Drift Expo Track Mode пройдет в Раменском 17 и 18 мая

Фото: Андрей Шаронов

Дрифт-фестиваль Drift Expo Track Mode состоится в Комплексе технических видов спорта ADM Raceway аэродрома Мячково в Раменском 17–18 мая.

Всего в 2025 году на мероприятии ожидается более 250 участников. Для пилотов будет открыта специальная трасса, где пройдет традиционный кубок Drift Expo Cup. По итогам соревнований будут выбраны топ-10 лучших авто, чьи обладатели получат призы. Еще две конфигурации трасс будут открыты для свободных заездов.

Кроме того, гости смогут увидеть заезды на радиоуправляемых машинках, прокатиться на аэро- и дрифт-такси, а также получить возможность позаниматься в профессиональной школе дрифта. Также в рамках фестиваля пройдет Big Money Run, во время которого автомобили продефилируют боком на профессиональной трассе.

Участникам мероприятий и соревнований необходимо зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля. Там же можно приобрести билеты.

Ранее во время чемпионата по дрифту Let's Drift в Санкт-Петербурге у машины гонщика Артема Перепелицы слетела шина с колеса прямо во время заезда и затем вернулась обратно. Организаторы назвали этот эпизод "невероятным".

