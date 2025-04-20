Шина слетела с колеса авто и вернулась обратно на дрифте в Петербурге

Фото: youtube.com/LET’S DRIFT

Шина слетела с колеса автомобиля участника чемпионата по дрифту Let's Drift в Санкт-Петербурге, после чего вернулась обратно. Об этом в телеграм-канале рассказали организаторы чемпионата.

На кадрах видно, как шина на высокой скорости отлетает от автомобиля гонщика Артема Перепелица и некоторое время движется параллельно автомобилю. После этого шина вернулась на обод колеса.

"Это невероятно", – прокомментировали организаторы.

Перепелица в итоге занял третье место в личном зачете.

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