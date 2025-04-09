Полиция оштрафовала устроившего дрифт водителя грузовика в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Полиция оштрафовала водителя грузового автомобиля, который неоднократно нарушил правила дорожного движения в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Москве.

В ходе мониторинга Сети сотрудники ведомства обнаружили видеозапись, на которой были заметны действия нарушителя. Его и транспортное средство оперативно выявили в результате проверки.

Ведомство указало, что в отношении 25-летнего водителя были составлены административные протоколы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"). Эти материалы были направлены в суд.

Кроме того, правоохранители вынесли постановления о правонарушениях по части 1 статьи 12.15 КоАП, согласно которой водителя оштрафовали на 2 250 рублей, и по части 1 статьи 12.12 КоАП, штраф по которой составил 1 500 рублей.

"Столичная Госавтоинспекция продолжит мониторинг Сети интернет с целью выявления видеороликов, демонстрирующих нарушения правил дорожного движения и пренебрежение к соблюдению норм безопасности, а также оперативного реагирования на данные материалы и принятия мер административного воздействия в отношении причастных к ним лиц", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее суд арестовал водителя BMW после смертельной аварии в Ногинске. По данным прокуратуры, в ночь на 22 марта на трассе А-107 в Ногинске столкнулись автомобили ВАЗ и BMW Х6, водитель которого после аварии наехал на стоящую возле дороги девушку. Она скончалась от полученных травм.

По факту произошедшего правоохранители расследуют уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Водитель не признал свою вину.