Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд арестовал водителя BMW после смертельной аварии в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительной информации, в ночь на 22 марта на трассе А-107 в Ногинске столкнулись автомобили ВАЗ и BMW Х6. Водитель последнего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после аварии наехал на девушку, которая стояла возле дороги по направлению движения машины.

"В результате полученных телесных повреждений потерпевшая спустя несколько дней скончалась в медицинском учреждении", – добавило ведомство.

В связи с этим правоохранители расследуют уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Водитель не признал свою вину. Он будет заключен под стражу до 6 мая. За дальнейшим ходом и результатами расследования следит Ногинская городская прокуратура.

Ранее суд приговорил к 4 годам колонии общего режима 20-летнего водителя каршеринга, который в сентябре прошлого года в Москве сбил двух детей, одного из них – насмерть. Находясь за рулем машины Toyota, он наехал на 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Спустя время мужчина рассказал, что хотел обогнать ехавшую впереди машину, поэтому перестроился в левую полосу. Однако после отвлекся на телефон, который держал в руке, и сбил детей.