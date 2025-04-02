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02 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала водителя, который едва не сбил женщину на переходе

"Московский патруль": полиция задержала водителя, который едва не сбил женщину на переходе

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Столичная полиция задержала водителя, который проезжал по тротуарам и едва не сбил женщину на пешеходном переходе. По некоторым данным, нарушителем является боец смешанных единоборств. Он впервые вышел на ринг в 2023 году и провел два боя.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сотрудники Госавтоинспекции Главного управления МВД России незамедлительно выехали на место и приступили к сбору данных о нарушителе. Они оперативно установили личность водителя и задержали его. В настоящий момент решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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