"Московский патруль": полиция задержала водителя, который едва не сбил женщину на переходе

Столичная полиция задержала водителя, который проезжал по тротуарам и едва не сбил женщину на пешеходном переходе. По некоторым данным, нарушителем является боец смешанных единоборств. Он впервые вышел на ринг в 2023 году и провел два боя.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сотрудники Госавтоинспекции Главного управления МВД России незамедлительно выехали на место и приступили к сбору данных о нарушителе. Они оперативно установили личность водителя и задержали его. В настоящий момент решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности.

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