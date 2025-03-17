Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 13:30

Новости

Новости регионов: дрифт в ваннах устроили в центре Екатеринбурга

Новости регионов: дрифт в ваннах устроили в центре Екатеринбурга

Холодный атмосферный фронт задержится в Москве на несколько дней

"Атмосфера": 2 градуса мороза ожидается в Москве вечером 17 марта

Новости мира: в Аргентине выпал крупный град, повредивший дома и машины

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за трафика и непогоды

"Доктор 24": сомнолог рассказала, как качество сна связано с состоянием организма

"Время новых": детская мебель Mommy’s Uma

Москвичам напомнили о рубрике "Что вообще происходит"

"Доктор 24": гинеколог рассказала, как беременность влияет на внешность и здоровье женщины

"Это Москва. Общество": кому за 100

В центре Екатеринбурга лихачи устроили дрифт на самодельных автомобилях из ванн. На создание необычного транспорта ушло 250 тысяч рублей. Ванны оснастили колесами, рулями и системами управления, после чего устроили гонки по улицам города. Нарушителям теперь грозят штрафы.

В России предлагают ужесточить наказание за самовыгул собак. Авторы инициативы считают, что такие меры защитят жизни людей. Штрафы за неправильное содержание животных могут увеличить до 50 тысяч рублей. Законопроект уже направлен в правительство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоживотныепроисшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика