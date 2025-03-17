Новости регионов: дрифт в ваннах устроили в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга лихачи устроили дрифт на самодельных автомобилях из ванн. На создание необычного транспорта ушло 250 тысяч рублей. Ванны оснастили колесами, рулями и системами управления, после чего устроили гонки по улицам города. Нарушителям теперь грозят штрафы.

В России предлагают ужесточить наказание за самовыгул собак. Авторы инициативы считают, что такие меры защитят жизни людей. Штрафы за неправильное содержание животных могут увеличить до 50 тысяч рублей. Законопроект уже направлен в правительство.

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