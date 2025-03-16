Новости регионов: внедорожник ушел под лед на Байкале

Несмотря на предупреждения о слабом льде, рыбаки и туристы в Иркутской области продолжают выезжать на озеро Байкал за пределы официальных переправ. Очередной инцидент произошел накануне: под лед частично ушел дорогостоящий внедорожник. Машину удалось достать, но владельца ожидают значительные расходы на ремонт.

В селе Ичетуй Бурятской Республики произошла трагедия: этой ночью собаки напали на мужчину, в результате чего он погиб. Губернатор региона сообщил, что инцидент произошел из-за того, что владелец животных отпустил их со своего участка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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