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Новости

16 марта, 09:15

Происшествия

Водитель BMW, сбивший пешеходов в центре Москвы, имел 25 штрафов

Водитель BMW, сбивший пешеходов в центре Москвы, имел 25 штрафов

В Реутове загорелся склад с оборудованием для страйкбола

Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими на Кожевнической улице

Водитель, сбивший людей на Кожевнической улице, был пьян

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На Кожевнической улице автомобиль на высокой скорости выехал на тротуар, сбил людей, врезался в столб и перевернулся. В результате аварии пострадали шесть человек, включая двух детей и пассажира машины. Всех госпитализировали в столичные больницы, их состояние средней степени тяжести. По данным прокуратуры, водитель был пьян.

Департамент транспорта сообщил, что за последний год он получил 25 штрафов за нарушение ПДД. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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