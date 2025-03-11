В Томской области усыпили таксу, от укусов которой погибла новорожденная девочка

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В Томской области усыпили домашнюю таксу, от укусов которой погибла новорожденная девочка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел ночью 10 марта в городе Северске. В одной из квартир по Коммунистическому проспекту такса до смерти искусала ребенка, когда он спал в кроватке. Мать обнаружила тело дочери с множественными следами укусов.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее правоохранители также начали проверку по факту нападения собаки на троих детей в Тверской области. По данным СМИ, пес охотничьей породы набросился на троих несовершеннолетних в поселке Редкино. Следователи не стали раскрывать подробности о состоянии детей.