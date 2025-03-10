Собака набросилась на троих детей в Тверской области

Фото: телеграм-канал "Редкино Life"

Правоохранители организовали проверку по факту нападения собаки на троих детей в Тверской области, передает пресс-служба СК России.

В ведомстве уточнили, что информация изначально появилась в СМИ. Журналисты писали, что собака охотничьей породы набросилась на троих несовершеннолетних в поселке Редкино.

В Следственном комитете не стали раскрывать подробности о состоянии детей. Однако было отмечено, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по Тверской области Альберту Кизимову отчитаться о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Еще один случай нападения произошел в пермском Красновишерске. Стая собак набросилась на пенсионерку, из-за чего ее госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Врачи больше недели боролись за жизнь женщины, однако в результате она скончалась.

До этого в Петропавловске-Камчатском собака напала на восьмилетнюю девочку, когда она возвращалась со школы. Животное было привязано к столбу на детской площадке. Школьницу госпитализировали, а следователи организовали процессуальную проверку обстоятельств нападения.