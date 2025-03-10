Домашняя такса до смерти искусала новорожденную девочку в Томской области

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Домашняя такса до смерти искусала новорожденную девочку в томском Северске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.

Инцидент произошел ночью 10 марта в одной из квартир, расположенной на Коммунистическом проспекте. По данным ведомства, собака покусала ребенка в тот момент, когда он спал в кроватке. Спустя время мать обнаружила, что ее дочь умерла. На теле новорожденной она заметила огромное количество укусов.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На данный момент следователи занимаются выяснением обстоятельств случившегося, а также причин и условий, из-за которых произошел данный инцидент.

"Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия", – уточнили в ведомстве.

Ранее правоохранители начали проверку по факту нападения собаки на троих детей в Тверской области. По данным СМИ, пес охотничьей породы набросился на троих несовершеннолетних в поселке Редкино. Следователи не стали раскрывать подробности о состоянии детей.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по Тверской области Альберту Кизимову отчитаться о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

