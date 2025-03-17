Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 11:15

Общество

В столице выпало четыре сантиметра снега

В столице выпало четыре сантиметра снега

Мэр Москвы объявил о начале приема заявок на чемпионат "Абилимпикс-2025"

"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 марта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 50% 17 марта

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 743 мм ртутного столба 17 марта

Ямальцы связали шарф длиной 50 метров

"Утро": скорость ветра в Москве достигнет 6 м/с 17 марта

Пищевой технолог рассказала, как выбрать качественный растворимый кофе

Семейный фестиваль "Московские каникулы" завершился в Москве

Москвичи прислали кадры города в рубрику "Фотопоток"

В некоторых районах столицы продолжается сильный снегопад. По данным синоптиков, за последние часы выпало около четырех сантиметров осадков. Из-за непогоды в городе приостановили аренду электросамокатов и велосипедов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что большая часть предстоящей недели в Центральной России будет по-мартовски прохладной. Серьезных опасных явлений погоды не ожидается, однако возможны слабая гололедица и временный снежный покров высотой менее одного сантиметра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаЛариса Соколова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика