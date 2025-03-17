В столице выпало четыре сантиметра снега

В некоторых районах столицы продолжается сильный снегопад. По данным синоптиков, за последние часы выпало около четырех сантиметров осадков. Из-за непогоды в городе приостановили аренду электросамокатов и велосипедов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что большая часть предстоящей недели в Центральной России будет по-мартовски прохладной. Серьезных опасных явлений погоды не ожидается, однако возможны слабая гололедица и временный снежный покров высотой менее одного сантиметра.

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