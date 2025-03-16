В Северной Македонии 118 человек госпитализированы после пожара на дискотеке

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В результате пожара на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии пострадали 118 человек, сейчас они проходят лечение в больницах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Арбена Таравари.

Глава Минздрава Северной Македонии также отметил, что в медицинских учреждениях есть все необходимое для лечения пострадавших.

Пожар произошел 16 марта во время концерта группы "ДНК" в городе Кочани в Северной Македонии. В результате не менее 51 человека погибли. Предположительно, пожар начался из-за использования пиротехнических средств во время концерта.

Известно, что на место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства. Там также работают экстренные службы, которым помогают граждане.