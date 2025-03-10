AFP: все члены экипажа танкера, столкнувшегося с судном у берегов Британии, живы

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Все члены экипажа танкера, столкнувшегося с грузовым судном у берегов Британии, живы. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на судоходную компанию Stena Bulk.

Нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулись у побережья графства Восточный райдинг Йоркшира 10 марта в 12:48 по московскому времени. В результате ЧП пострадали 32 человека.

Как передавал телеканал Sky News со ссылкой на Королевский национальный институт по спасению на воде, оба судна после столкновения загорелись.

Ранее в Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись танкер и контейнеровоз. В результате аварии в море вылилась загрязненная вода.

Инцидент произошел примерно в девяти километрах от берега стамбульского района Бейликдюзю. При этом пострадавших не было. Службы береговой охраны приняли меры для ликвидации последствий случившегося. К месту ЧП были направлены буксиры.

