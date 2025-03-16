MIA: по меньшей мере 50 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии

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По меньшей мере 50 человек погибли в результате пожара на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии. В общей сложности там присутствовали 1,5 тысячи человек, сообщает агентство MIA со ссылкой на МВД страны.

Уточняется, что возгорание произошло на дискотеке "Пулс". Огонь начал распространяться около 03:00 (05:00 по московскому времени). Возможной причиной пожара названо применение пиротехнических средств во время концерта группы "ДНК".

При этом на данный момент МВД не давало официальных комментариев по поводу случившегося. Тем не менее в беседе с журналистами представители ведомства указали, что десятки пострадавших были доставлены в больницы разных городов страны.

Известно, что к настоящему моменту на место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства. Сейчас там работают экстренные службы, которым помогают граждане.

Ранее 12 человек были госпитализированы с незначительными травмами после пожара на борту самолета авиакомпании American Airlines в аэропорту Денвера в американском штате Колорадо. Согласно заявлению авиаперевозчика, проблема с двигателем была выявлена после посадки.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что двигатель воздушного судна, летевшего из Колорадо-Спрингс, воспламенился после того, как борт отклонился от курса для посадки в Денвере. Ведомство начало расследование.