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01 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": уголовное дело возбуждено в отношении водителя Aurus

"Московский патруль": уголовное дело возбуждено в отношении водителя Aurus

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В Москве возбудили уголовное дело в отношении водителя Aurus, который проезжал по дорогам со спецсигналами и поддельными документами. Сотрудникам ГИБДД он рассказал, что машина используется госструктурами. Также водитель показал через стекло машины специальное предписание, которое ограничивает право проведения досмотра машины сотрудниками ГАИ.

Сначала мужчина представлялся Иваном Ивановичем, однако позже выяснилось, что за рулем был некий Ярослав Валерьевич. Помимо этого, правоохранители установили, что разрешения на использование спецсигналов у мужчины не было. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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