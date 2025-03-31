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Новости

31 марта, 06:30

Происшествия

Новости регионов: рыба погибла в одном из озер Приморья из-за сбросов сточных вод

Новости регионов: рыба погибла в одном из озер Приморья из-за сбросов сточных вод

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В Находке нашли виновника массовой гибели рыбы в одном из озер Приморского края. Как сообщили в природоохранной прокуратуре, причиной ее отравления стал сброс производственных сточных вод с местной котельной. Сотрудники коммунального предприятия делали это самовольно, без необходимых разрешений. Руководству станции уже предписано устранить нарушения, а в отношении заместителя главного инженера возбудили дело об административном правонарушении. Проверка продолжается. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный окружающей среде.

Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Санкт-Петербурге. Одному из водителей стало плохо за рулем, он потерял сознание и протаранил другой автобус. Виновник аварии находится в реанимации. В больницу также попал ребенок. Остальные пострадавшие отделались легкими травмами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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