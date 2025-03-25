Минздрав: 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму остаются в больницах

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция России"

В больницах Симферополя остаются 22 пострадавших в результате ДТП с автобусом в Крыму. В их числе один ребенок, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Четверо из них – в тяжелом состоянии", – цитирует его РИА Новости.

Кузнецов подчеркнул, что все пациенты получают необходимое лечение. Сами врачи при этом проводят телемедицинские консультации с участием специалистов НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова и РДКБ Минздрава России.

Помимо этого, пятнадцать человек, включая семерых детей, получили медицинскую помощь в амбулаторных условиях, добавил он.

Столкновение рейсового автобуса и грузовика произошло на Евпаторийском шоссе в районе села Укромного 24 марта. В результате ДТП погибли 6 человек, пострадали – 37.

Грузовик перевозил зерно. Он ехал с грузом и дополнительным прицепом. Из-за столкновения край прицепа пробил лобовое стекло автобуса, и его передняя часть оказалась сильно повреждена.

В связи с ЧП были возбуждены два уголовных дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

К настоящему моменту задержан водитель автобуса. Он проходит по делу в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.