Водитель автобуса задержан после ДТП в Крыму

Фото: телеграм-канал "Следком"

Водитель автобуса, который столкнулся с грузовиком в Крыму, задержан, передает пресс-служба СК РФ.

В настоящее время он проходит в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Помимо этого, в ведомстве указали, что правоохранители уже закончили комплекс первоначальных действий на месте ЧП и назначили ряд экспертиз. Вместе с тем продолжается допрос широкого круга лиц из числа свидетелей ДТП и потерпевших.

Более того, следователи изъяли документацию на предприятии, в чьем ведении находится автобус, включающую в себя техническое состояние транспортного средства и прохождение предрейсового осмотра водителем.

Столкновение рейсового автобуса, перевозившего 32 человека, и грузовика произошло на Евпаторийском шоссе в районе села Укромного утром 24 марта.

В результате ДТП погибли 6 человек, а ранения получили 36, включая восьмерых несовершеннолетних. Причем состояние двух из них оценивается как тяжелое.

В свою очередь, сотрудники прокуратуры выяснили, что грузовик перевозил зерно. Он ехал с грузом и дополнительным прицепом. Из-за столкновения край прицепа пробил лобовое стекло автобуса, и его передняя часть оказалась сильно повреждена.

В связи с ЧП были возбуждены два уголовных дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".