Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло до 36

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших в аварии с автобусом в Крыму возросло до 36. Об этом Минздрав республики сообщил в своем телеграм-канале.

Все они, включая восьмерых несовершеннолетних, были доставлены в медицинские организации. Там врачи обследовали их и приняли решение оставить в больницах только 17 человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

Состояние двух из пациентов оценивается как тяжелое, уточнили в Минздраве. Остальным 19 была оказана амбулаторная помощь.

Для решения вопросов о дальнейшем лечении всех пострадавших местные врачи организовали телеконсультации с коллегами из федеральных медцентров.

Само ДТП произошло на Евпаторийском шоссе в районе села Укромного утром 24 марта. Там рейсовый автобус, перевозивший 32 пассажира, столкнулся с грузовиком.

Последний перевозил зерно. Он ехал с грузом и дополнительным прицепом. Из-за столкновения край прицепа пробил лобовое стекло автобуса и его передняя часть оказалась сильно повреждена.

В связи с ЧП были возбуждены два уголовных дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".