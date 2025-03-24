ТАСС: три человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Крыму три человека погибли и еще 15 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля на трассе Симферополь – Евпатория. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным собеседника агентства, автобус перевозил 32 человека. Пострадавшие проходят медицинский осмотр.

Ранее четыре машины столкнулись на Киевском шоссе в Москве. По предварительным данным, два человека были направлены в больницу. Кроме того, решался вопрос о госпитализации еще двоих пострадавших. В связи с аварией в районе ДТП было затруднено движение.

До этого один человек погиб и еще 10 пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на 198-м километре трассы М-2 "Крым" под Тулой. Уточнялось, что в аварии участвовали автомобили Mitsubishi Lancer, Nissan, Hyundai и "Нива". Погибшей оказалась пассажирка последней машины.