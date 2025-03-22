22 марта, 22:43Происшествия
Мужчина погиб, упав перед движущимся автобусом на западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"
На западе Москвы мужчина погиб, упав перед движущимся автобусом. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекция.
По данным правоохранителей, мужчина упал на проезжую часть в районе дома 3 по улице 26 Бакинских Комиссаров, после чего водитель автобуса допустил наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все детали произошедшего.
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