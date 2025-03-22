Мужчина погиб, упав перед движущимся автобусом на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

На западе Москвы мужчина погиб, упав перед движущимся автобусом. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекция.

По данным правоохранителей, мужчина упал на проезжую часть в районе дома 3 по улице 26 Бакинских Комиссаров, после чего водитель автобуса допустил наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все детали произошедшего.

Ранее в столице грузовой автомобиль насмерть сбил 10-летнего ребенка на Михалковской улице. Как рассказали в прокуратуре Москвы, за рулем находился 44-летний мужчина. В результате ДТП ребенок скончался на месте.

Прокуратура САО контролирует ход процессуальной проверки и принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.