Прокуратура проконтролирует расследование двух дел по факту ДТП в Крыму

Фото: телеграм-канал "Следком"

Крымская прокуратура проконтролирует расследование двух уголовных дел, возбужденных по факту ДТП с автобусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители возбудили уголовные дела по части 3 статьи 238 и части 5 статьи 264 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Вместе с тем сотрудники Следственного комитета РФ занимаются установкой деталей аварии. Уголовное дело по статье 264 УК РФ расследуется ГСУ СК по республике, отметила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что столкновение автобуса, который ехал в Симферополь, с грузовиком произошло на Евпаторийском шоссе в районе села Укромного.

В результате ЧП погибли шесть человек и пострадали минимум 20, среди которых – 8 несовершеннолетних. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, где медики оказывают им необходимую помощь.

"Следователями проводятся осмотры места происшествия и транспортных средств, в ходе которых зафиксированы имеющие значение для расследования обстоятельства. Изымается путевая и сопровождающая документация. Назначены автотехнические и другие необходимые экспертизы. Установлены и допрошены в качестве свидетелей и потерпевших очевидцы происшествия и пассажиры автобуса", – говорится в сообщении.

В рамках расследования следователи также дадут правовую оценку действиям участников дорожного движения.

Между тем глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин уточнил, что восемь человек из числа пострадавших получили тяжелые травмы. Об этом сообщает ТАСС.

Об аварии с участием автобуса и грузовика стало известно утром 24 марта. По последним данным оперативных служб, в результате ЧП пострадали 22 человека. Всего в автобусе находились 32 человека.

На место происшествия прибыли семьи некоторых пострадавших. Им оказывают психологическую помощь сотрудники Центра медицины катастроф и Центра экстренной психологической помощи. Кроме того, на месте инцидента находятся спасатели, врачи, следователи и сотрудники ГАИ.

Крымская прокуратура уточняла ранее, что грузовик, на который был совершен наезд, перевозил зерно. Он двигался с грузом и дополнительным прицепом. Из-за столкновения край прицепа пробил лобовое стекло автобуса, а передняя часть последнего оказалась сильно повреждена.